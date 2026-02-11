EMSC).
Трусът е регистриран на 299 км североизточно от Куширо, Япония, на 89 км североизточно от Шикотан, Русия, на дълбочина 49 км.
Силно земетресение удари Курилските острови
