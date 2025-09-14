ЗАРЕЖДАНЕ...
Силно земетресение удари Южен Иран
Трусът е регистриран на 85 км североизточно от Бушер, Ирана, на 15 км югозападно от Казерун, Иран, на дълбочина 10 км. Земетресението е засечено в 08:13 часа местно време.
