Земетресение с магнитуд 4.6 по скалата на Рихтер е разтърси Южен Иран. Това показва справка на ''Фокус'' в Европейско-средиземноморския сеизмологичен център ().Трусът е регистриран на 85 км североизточно от Бушер, Ирана, на 15 км югозападно от Казерун, Иран, на дълбочина 10 км. Земетресението е засечено в 08:13 часа местно време.