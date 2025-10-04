ЗАРЕЖДАНЕ...
Силно земетресение в Тихия океан
По данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), трусът е засечен на около 1322 км южно от Алваро Обрегон, Мексико и на 1037 км югозападно от Акапулко де Хуарес, Мексико в 03:02 часа местно време.
