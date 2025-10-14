ЗАРЕЖДАНЕ...
Силно земетресение в Турция
Земетресението е регистрирано на 51 км югоизточно от Балъкесир, Турция, 9 км югозападно от Синдърги, Турция, на дълбочина 9 км.
Трусът е регистриран в 20:33 ч. местно и българско време.
Медведев: Европейската епидемия от БпЛА е провокация на "бандеровците", за да предизвикат война
