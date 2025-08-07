ЗАРЕЖДАНЕ...
Силно земетресение разтърси Гърция
Според Европейския средиземноморски сеизмологичен център епицентърът е бил на 126 км от Патра, и на 11 км от Месини, на полуостров Пелопонес.
Няма данни за пострадали хора или сериозни материални щети.
