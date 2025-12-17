VPM.
"Ник Райнер (32) ще бъде обвинен в убийството на родителите си, 78-годишния актьор и режисьор Роб Райнер и съпругата му Мишел Сингър Райнер“, заяви окръжният прокурор Нейтън Хочман на съвместна пресконференция с началника на полицията на Лос Анджелис Джим Макдонъл.
Прокурорите планират да повдигнат две обвинения за убийство от първа степен и множество убийства при специални обстоятелства, като твърдят, че извършителят е използвал нож, който се счита за опасно оръжие.
Обявяването на обвиненията идва два дни след като Роб и Мишел бяха открити със смъртоносни прободни рани в дома си в луксозния квартал Брентвуд в Лос Анджелис. Ник Райнер беше арестуван по подозрение за убийствата и задържан няколко часа по-късно. Адвокатът на Райнер, Алън Джаксън, заяви, че клиентът му все още не е пледирал по обвиненията срещу него.
Синът на Роб Райнер ще бъде обвинен в убийство от първа степен
