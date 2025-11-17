Сиярто: Унгарски компании може да се интересуват от активите на ''Лукойл'' в България
©
"Активите на ''Лукойл'' са руска собственост и продажбата им трябва да бъде договорена с компанията. Ако разбираме правилно, американците са предоставили освобождаване от санкции на основание, че трябва да се проведат преговори за продажбата на чуждестранните активи на ''Лукойл'', включително в България. Ясно е, че унгарските компаниии от енергийния сектор може да се интересуват от подобни преговори. Ако се нуждаят от подкрепа, ние ще ги подкрепим, тъй като ефективното функциониране и регионалното укрепване на унгарските енергийни компании може да се счита за национален икономически интерес“, заяви министърът.
Той не уточни кои унгарски компании може да се интересуват от закупуване на чуждестранните активи на ''Лукойл''.
MOL притежава големи рафинерии в Унгария и Словакия. Същевременно Сиярто отрече съобщенията, че наскоро се е срещнал с българския президент Румен Радев в София, за да обсъдят конкретно евентуална сделка, включваща активи на ''Лукойл''.
На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ обяви санкции срещу ''Роснефт'', ''Лукойл'' и техните дъщерни дружества. Миналата седмица отсрочката от пълното налагане на санкции беше удължена до 13 декември, за да се даде възможност на партньорските страни да завършат взаимодействията си с тези компании. Един от лицензите, издадени от Министерството на финансите на САЩ, позволява сделки, свързани с дъщерни дружества на ''Лукойл'' в България, до 29 април 2026 г.
Представители на ''Лукойл'' обявиха на 14 ноември, че компанията преговаря за продажбата на чуждестранните си активи с няколко потенциални купувачи и ще обяви сделката, след като бъдат постигнати окончателни споразумения.
Още по темата
/
Иво Христов: Въпросът за многомилиардните активи е обект на договорки между Вашингтон и Москва, а ЕС и България са само зрители и изпълнители
16.11
Експерт за "Лукойл": Похвално е, че правителството си свърши работата и няма да се създават трусове на пазара за горива
16.11
Преслав Райков: България получи "две глътки въздух", но няма капацитет да управлява "Лукойл". Спецов е политически ход
15.11
Президентът Румен Радев е категоричен: Назначаването на особен управител на "Лукойл" е незаконно
15.11
Росен Желязков след получената дерогация: Предстоят много предизвикателни дни, седмици и месеци пред рафинерията
15.11
Още от категорията
/
Близо 300 души загинаха при двата тайфуна ''Калмаеги'' и ''Фунг Уонг'', ударили Филипините през ноември
14:12
Сваленият премиер на Бангладеш Шейх Хасина е осъден на смърт за престъпления срещу човечеството
12:58
NI: Какво трябва да знаете за Raven Rock, бункерът на американското правителство в случай на ядрен конфликт
15.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Клаудия "опустошава" Европа: Португалия издаде ново предупреждени...
12:44 / 16.11.2025
Украйна ще внася газ от Гърция през България?
11:13 / 16.11.2025
Протестиращи щурмуваха националния дворец в Мексико Сити, искат о...
09:09 / 16.11.2025
Проливни дъждове и силен вятър връхлетяха Калифорния, има жертва
09:00 / 16.11.2025
NI: Какво трябва да знаете за Raven Rock, бункерът на американско...
17:13 / 15.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.