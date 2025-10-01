BBC.
През юни анализ на организацията за защитата на потребителите разкри, че няколко популярни и скъпи слънцезащитни крема не осигуряват защитата, посочена на етикетите им. Един от тях - Lean Screen Skinscreen на марката Ultra Violette - е рекламиран със слънцезащитен фактор (SPF) 50+, но при лабораторно тестване е показал SPF едва 4.
Продуктът беше доброволно изтеглен от пазара през август. Разследването на Австралийската администрация за терапевтичните стоки (TGA) е установило, че още 20 продукта от различни марки използват същата базова формула. Регулаторът изрази "сериозни опасения" за надеждността на лабораторията, провеждала част от тестовете.
"Предварителните резултати показват, че е малко вероятно тази формула да осигурява защита над SPF 21", посочват от TGA. При някои продукти стойностите може да са дори под SPF 4. От общо 21 засегнати продукта: 8 вече са напълно изтеглени или производството им е прекратено: продажбата на 10 е временно спряна, два продукта са в процес на преразглеждане и един не се предлага на австралийския пазар, въпреки че е произведен в страната.
Австралия е страната с най-висока честота на рак на кожата в света - приблизително двама от всеки трима австралийци ще се подложат на поне една процедура за отстраняване на кожно образувание през живота си. Затова страната прилага едни от най-строгите регулации за слънцезащитните си продукти в световен мащаб.
Случаят предизвика сериозен обществен отзвук. Експертите предупреждават, че последствията могат да се разпространят и извън Австралия, тъй като проблемите са свързани както с производствени дефекти, така и с липсата на надеждност при лабораторното тестване на SPF стойностите. Производителят на засегнатата формула - Wild Child Laboratories Pty Ltd - обяви, че е прекратил производството й.
В изявление директорът на компанията, Том Кърноу, подчерта, че TGA не е открила проблеми в производствените процеси, но заяви, че "несъответствията, установени при последните тестове, са част от по-широк индустриален проблем".
Регулаторът също така обяви, че обмисля преглед на действащите изисквания за тестване на SPF, като отбеляза, че те могат да бъдат "високо субективни". В актуализация от вторник, TGA заяви, че има сериозни съмнения за надеждността на тестовете, извършени от американската лаборатория Princeton Consumer Research Corp (PCR Corp).
"TGA е наясно, че много от компаниите, произвеждащи слънцезащитни продукти с тази формула, са разчитали на резултатите от PCR Corp, за да подкрепят твърденията си за висок SPF", се казва в съобщението.
Според Кърноу, Wild Child Laboratories вече е прекратила сътрудничеството си с PCR и е предала формулите си за новите тестове в други акредитирани и независими лаборатории. Всички засегнати компании, както и самата лаборатория PCR, са били уведомени от страна на TGA.
