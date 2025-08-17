SkyNews.
Агенцията заяви, че ФСБ твърди, че атаката е била срещу електроцентралата в Смоленск в областния регион на Русия, която е най-голямата електроцентрала в северозападната част на Русия.
Това се случва, след като руското министерство на отбраната заяви, че силите му са унищожили и прихванали 300 украински дрона и четири управляеми авиобомби през нощта.
Украинските власти не са коментирали твърденията.
