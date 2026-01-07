Sky News.
Танкерът ''Marinera'' е обезопасен и е под контрола на САЩ, заяви американски служител, говорещ пред NBC News.
Министерството на вътрешната сигурност е ръководило операцията с американска военна подкрепа, а служители на американските правоохранителни органи и бреговата охрана в момента са на борда на танкера.
Руските медии по-рано публикува две снимки, показващи хеликоптер, приближаващ се към танкера, като се съобщаваше, че САЩ провеждат операция по превземане на плавателния съд.
Reuters, позовавайки се на двама американски служители, също потвърди, че САЩ се опитват да се качат на кораба.
Танкерът е пътувал от Иран за Венецуела, но се е върнал в Атлантика, след като се е опитал да избегне американска блокада, насочена срещу петролни танкери, засегнати от санкции, опериращи близо до венецуелски води, според репортаж на Guardian.
В рамките на 24 часа преди операцията са наблюдавани множество наблюдателни полети над кораба, включително самолети от американски бази в Исландия и самолети RAF Rivet Joint и P-8 Poseidon от Обединеното кралство, които са способни да откриват подводници.
През декември екипажът отблъсна опит за качване на борда на бреговата охрана на САЩ близо до Венецуела, след което върху корпуса набързо беше изрисуван руски флаг и корабът беше добавен в официалния регистър на корабите на Русия.
Впоследствие Москва подаде официално дипломатическo искане, настоявайки Вашингтон да спре преследването си.
Задържането на танкера вероятно ще обтегне отношенията на САЩ с президента Владимир Путин в деликатен момент, тъй като преговорите за потенциално мирно споразумение в Украйна продължават.
