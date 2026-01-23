Sky News.
"Мирните преговори между Украйна, Русия и Съединените щати в Абу Даби вече започнаха, съобщава кореспондента на медията Сали Локууд.
Изданието подчертава, че тези преговори са първите директни тристранни мирни разговори от началото на пълномащабната война в Украйна.
По-рано съветникът по комуникациите на президента на Украйна Дмитро Литвин съобщи, че тристранната среща в Абу Даби ще започне в петък вечерта.
Той отбеляза, че някои от екипите вече са на място и може да водят неофициални дискусии, но това не означава начало на официална среща.
