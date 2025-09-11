LSM.
Така, от 18:00 часа на 11 септември въздушното пространство на Латвия на източната граница ще бъде затворено най-малко до 18 септември с възможност за удължаване, заявява на пресконференция министърът на отбраната Андрис Спрудс.
Решението за затваряне на въздушното пространство в близост до източната граница с Беларус и Русия е взето след оценка, проведена от Националните въоръжени сили. Спрудс отбелязва, че "атаката на 10 септември срещу Полша е явно нарушение на въздушното пространство на НАТО и Латвия трябва да действа съответно".
Министърът допълва, че затварянето на въздушното пространство на източната граница ще позволи пълен контрол над забранената въздушна зона и ще улесни откриването на летящи обекти, както и ще освободи забранената въздушна зона за изтребителите на Балтийската въздушна патрулна мисия на НАТО и латвийската противовъздушна отбрана.
"Руските дронове във въздушното пространство на НАТО са тревожен сигнал и ние трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим ескалацията на атаките с дронове“, отбелязва Спрудс.
Латвия също може да затвори напълно границата с Русия и Беларус. Тази възможност ще бъде разгледана от комисията по национална сигурност в Сеймата. Решението ще бъде взето на 11 септември.
