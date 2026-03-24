Референтният сорт Brent поскъпна с 17% до над 108 долара за барел, като в един момент достигна почти 120 долара – нива, невиждани от лятото на 2022 г. - след краткия им спад, заради новината за замразяването на ударите срещу Иран от страна на Съединените щати, себестойността на барел отново надмина 100 долара.
Това се случва след решението на Иран да назначи за върховен лидер сина на покойния лидер – твърдолинеен политик, в момент когато войната се разширява в Близкия изток. Иран атакува енергийна инфраструктура в региона и блокира ключовия морски път – Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световния петрол.
Очаква се фондовите пазари да реагират с понижения – японският индекс Nikkei 225 вече спадна с 5% в нощната търговия, а се прогнозират и сериозни спадове в Лондон и останалите европейски борси при отварянето им.
Стана ясно, че британският финансов министър Рейчъл Рийвс ще се включи в извънредна среща на финансовите министри от Г-7 по-късно в понеделник. Те ще обсъдят възможно съвместно освобождаване на петрол от стратегическите резерви, координирано от Международната агенция по енергетика, за да се ограничи ръстът на цените.
В момента цените на петрола са с около 60% по-високи в сравнение с нивата в началото на войната. Поскъпването на суровия петрол има силно влияние върху цените на горивата на едро, което води до рязко увеличение на цените по бензиностанциите.
Анализ на експертния център Energy and Climate Intelligence Unit показва, че при цена от 100 долара за барел бензинът достига около 1,50 паунда за литър, а при 120 долара – около 1,70 паунда за литър.
Според автомобилната организация RAC, средната цена на литър бензин във Великобритания е била 137 пенса в петък, след увеличение с близо 4 пенса от 28 февруари – началото на конфликта в Близкия изток.
Средната цена на дизела е нараснала с почти 6 пенса за същия период до 148 пенса за литър – най-високото ниво за последните 16 месеца.
