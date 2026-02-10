РБК-Украйна, като се позовава на руски канали в Telegram.
Според резултати от проверка в Google, земетресението е станало в 02:21 часа местно време. От своя страна кметът на Новоросийск Андрей Кравченко е посочил в социланите мрежи:.
"В ЕДДС от мониторинговите центрове е постъпила информация за подземни трусове. Те са регистрирани на разстояние около 30 км от града – на дълбочина над 20 км. Трусовете не са нанесли щети на градската инфраструктура“, пише той.
В същото време на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център уточняват, че епицентърът е бил на 35 км северозападно от Новоросийск и на 13 км от Станица Анапская на дълбочина около 10 км.
Според жителите на града и абонатите на канала ASTRA, "високите сгради са се люлеели като играчки“. От силните трусове таваните в няколко къщи са се напукали. Освен това трусовете са усетени и от жителите на други населени места.
Следва да се отбележи, че в последните часове преди земетресението кметът на Новоросийск многократно е съобщил в социалните мрежи за ракетна опасност, а самите трусове са настъпили буквално няколко минути след отмяната на ракетната тревога.
След обявяването на ракетна тревога: Трус от 4.8 по Рихтер удари Краснодарския край на Русия
©
Още по темата
/
Доц. Момчил Дойчев: Путин се надява да унищожи енергийната инфраструктура на страната в най-мразовитата зима
04.02
"Енергийно самоубийство": Фицо ще заведе съдебен иск срещу забраната на ЕС за внос на руски газ
27.01
"САЩ се готвят да атакуват Гренландия, ЕС ще бъде наказан, Тръмп ще обяви контакт с извънземни": Медведев смята, че абсурдните прогнози за развитието на световната политика започват да се сбъдват
18.01
Още от категорията
/
САЩ нанесоха удари по кораб, заподозрян в "трафик на наркотици" в източната част на Тихия океан
06.02
"Цени на електроенергията, пазари и търговия": Кристалина Георгиева със смразяващ доклад за възстановяването на "силите" на Европа
05.02
Торнадо удари Корфу
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Български шофьор беше осъден на затвор за тежката катастрофа с 3 ...
16:59 / 08.02.2026
Сблъсъци между протестиращи и полиция по време на протест срещу И...
08:46 / 08.02.2026
Ново нападение с нож в Лондон: Ранени са трима студенти
17:43 / 07.02.2026
Европа взе ТикТок на прицел
17:42 / 07.02.2026
Въпреки Carlyle: "Лукойл" преговаря с поне 2 други компании за пр...
18:25 / 06.02.2026
САЩ нанесоха удари по кораб, заподозрян в "трафик на наркотици" в...
09:37 / 06.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.