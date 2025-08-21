В трагичен инцидент преди 5 години брат и сестра на 13 и на 15 години загиват при парасейлинг, след като въжето се къса. След този случай властите затягат проверките. Кой е отговорен за атракционите и какви са правилата в южната ни съседка?Парасейлингът в Гърция се третира като дейност, включваща въздушно движение. Основните регулаторни органи за безопасност са Гръцката гражданска авиационна администрация и Гръцката брегова охрана, която е подчинена на Министерството на морските въпроси и островната политика, предава bTV. Тя отговаря за морската безопасност и за инспекцията на уреди за водни спортове и следи за прилагането на правилата.А според правилата всеки център трябва да има:- Разрешително от бреговата охрана- Лицензиран водач на лодката и отделен наблюдател- Спасителни жилетки за всички участници- Оборудване в изправност- Вятър над 16 възела- Силно вълнение- След залез или преди изгрев- Ако не е налице втори човек като наблюдаващСамо тази година са извършени около 3000 инспекции и са наложени 265 глоби за нарушения.