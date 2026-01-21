След влаковите катастрофи в Испания: Все още нямаме датчици за препятствия на релсите
"Но проблемът не е само в инфраструктурата. Проблемът е комплексен. Въвеждат се нови модерни влакове с нови модерни техники и се инвестира в тях. Това е хубаво, но колкото инвестираш в новата техника, трябва да инвестираш в поддръжка, контрол и обучение на кадрите. Именно това е една от причините за трагедиите в Испания. Там има много оператори, много техники, инфраструктурата е една, преминават различни превозни средства", коментира още професорът в ефира на bTV.
В неделя сблъсък между два високоскоростни влака в южната автономна област Андалусия отне живота на 42 души и рани над 120.
Последният случай в Барселона е фрапиращ. Един човек загина, а четирима бяха тежко ранени, след като пътнически влак край Барселона се вряза в отломките от срутена подпорна стена. Това е вторият смъртоносен железопътен инцидент в Испания само за няколко дни.
"Отдавна и в България сме предлагали, че трябва да се сложат елементарни датчици - когато падне скала, веднага да се съобщи. Все още такива датчици няма у нас. Не е скъпа технология", заяви Ананиев.
Според него в Испания - на високоскоростна линия, винаги може нещо да се случи на релсите, да падне нещо, задължително трябва да се сигнализира за това на пътуващия влак и да се прекъсне движението.
В момента инфраструктурата в България може би е най-лошата в Европа. От 4 г. гарата в София е в ремонт, коментира професорът.
Според него подвижният състав трябва да отговаря на определени изисквания. Да няма лесно запалими материали. Българските стари вагони са повече отгорими. Персоналът трябва да бъде обучен за помощ при най-различни ситуации.
Румен Радев изрази съболезнования към крал Фелипе VI и семействата на жертвите при тежката влакова катастрофа в Испания
19.01
