Жители на венецуелската столица публикуват клипове в социалните мрежи, показващи силни експлозии и прелитащи над града самолети. Съобщава се за прекъсвания на електрозахранването в много райони.
Според изданието, южният район на града, близо до който се намира голяма военна база, е останал без електричество.
Изданието Clash Report пише, че Съединените щати вероятно са предприели въздушни удари като част от военна операция във Венецуела.
CNN съобщава, че първите експлозии в столицата са били чути в 1:50 ч. местно време (07:50 ч. българско време).
"Една беше толкова силна, че прозорецът ми се разтресе след нея“, казва кореспондентът на CNN Осмари Ернандес.
Причините за експлозиите все още не са установени. По-рано тази седмица САЩ извършиха удар с дрон срещу В
Експлозиите идват на фона на многократните обещания на американският президент Доналд Тръмп да започне сухопътни операции във Венецуела, след разширяване на санкциите, увеличаване на военното присъствие на САЩ в региона и над две дузини удари по плавателни съдове, за които се смята, че са замесени в трафик на наркотици в Тихия океан и Карибско море, припомня Reuters.
перко наумов
преди 15 мин.
Миротворец,сър!
