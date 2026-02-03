Сливането на SpaceX и xAI на милиардера Илон Мъск може да достигне рекордни стойности на борсата. По предварителни оценки става въпрос за един трилион и 250 милиарда долара, пише изданиетоЦелта на Мъск е да насочи усилията на специалистите в двете компании в създаването на орбитални изчислителни центрове. Според милиардера бъдещето на изкуствения интелект е именно в Космоса, тъй като на земята възможностите за електрозахранване и охлаждане са силно ограничени. Плановете са изграждането на орбиталните дейта центрове да стане в рамките на следващите две до три години.Самият Мъск определи създаването на новата компания като "най-амбициозната и иновативна система на и извън Земята, която е съвкупност от изкуствен интелект, ракети и сателитен интернет.“AI моделът на Илон Мъск е един от най-бързо развиващите се към момента, като от компанията възнамеряват да наемат хора, които да го обучават в спецификите на борсовата търговия.Именно на борсата се очаква излизането на новата мегакомпания, като първоначалните оценки са за набавяне на 50 милиарда долара при обявяването на първичното публично предлагане. Не е ясно, все още, как сливането на SpaceX и xAI ще повлияе на борсовите играчи.