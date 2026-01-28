ВВС.
Тайланд започна да проверява пътниците на три летища, които приемат полети от Западен Бенгал. Непал също започна да проверява пристигащите на летището в Катманду и други сухопътни гранични пунктове с Индия.
От декември насам в Западен Бенгал са потвърдени два случая, според съобщенията от медицински работници. Около 196 души, които са били в контакт с тях, са проследени и тестовете им за вируса са отрицателни, съобщава индийското министерство на здравеопазването.
Смъртността от него е висока – между 40% и 75% – тъй като няма ваксина или лекарство.
Вирусът Нипа може да се предава от животни, като свине и плодоядни прилепи, на хора. Той може да се разпространява и от човек на човек чрез заразена храна.
Световната здравна организация е включила Нипа в десетте най-приоритетни заболявания, заедно с патогени като Covid-19 и Зика, поради потенциала му да предизвика епидемия.
Инкубационният период варира от четири до 14 дни.
Хората, които се заразяват с вируса, проявяват широк спектър от симптоми, а понякога и никакви.
Първоначалните симптоми могат да включват треска, главоболие, мускулни болки, повръщане и болки в гърлото. При някои хора те могат да бъдат последвани от сънливост, промяна в съзнанието и пневмония.
Смъртоносният вирус Нипа предизвика паника в Азия
© EPA
Още по темата
/
Вълна от заразени със "супер грипа": Великобритания е изправена пред "най-лошия сценарий" през декември
11.12
Проучване: Антидепресантите причиняват различни странични ефекти, разкрити са огромни разлики между лекарствата
22.10
СЗО алармира: Една жена умира на всеки две минути от усложнения по време на бременност или раждане
07.04
Още от категорията
/
20 млн. евро обезщетение ще получат близките на загиналите от тежката влакова катастрофа в Испания
27.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
20 млн. евро обезщетение ще получат близките на загиналите от теж...
19:50 / 27.01.2026
Открита е петата жертва от голямата експлозия в гръцка фабрика
12:07 / 27.01.2026
Франция одобри закон за забрана на социалните мрежи за деца под 1...
09:13 / 27.01.2026
Венцислав Върбанов: Проблемът не е в споразумението с Меркосур, а...
13:16 / 26.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.