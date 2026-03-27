Бурни ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и пътища и оставиха хиляди хора без ток в петък в части от Словения, Хърватия и Босна. Това съобщава aгенция AP.

Властите издадоха предупреждения за времето за десетки общини в северна и северозападна Словения, тъй като скоростта на вятъра достигна 141 км/ч в някои райони.

Няколко пътя в района бяха блокирани от паднали дървета, а аварийни екипи работиха през нощта, за да разчистят отломките.

Повече от 15 000 души останаха без ток в засегнатите райони. Словенската телевизия съобщи за "зимни“ условия, като снеговалежът валеше дори в някои по-ниски части на алпийската страна на юг.

В съседна Хърватия силни ветрове преминаха през столицата Загреб в четвъртък следобед и през нощта, чупейки дървета и повреждайки трамвайните линии и покривите на сгради в града. Властите там също преустановиха занятията в началните и средните училища в петък заради екстремното време.

Според метеоролога Петра Микус Юркович, ветровете там са достигнали 120 км/ч на моменти.

"Такива дълги, силни, бурни ветрове не са обичайни за района на Загреб“, отбелязва тя.

На други места в северозападна Хърватия снежните условия и вятърът доведоха до чести пътнотранспортни произшествия, предупреди Автомобилният клуб на страната (HAK), който следи пътната обстановка за шофьорите и предоставя помощ в страната.

Пътищата в северозападна Босна също бяха затворени за тежкотоварни превозни средства поради снеговалеж. Прекъсванията на електрозахранването и снеговалежите накараха местните власти също да преустановят училищните занятия, докато ситуацията се подобри.

Експерти смятат, че екстремните метеорологични условия може да са свързани с изменението на климата.

Припомняме, че обилните снеговалежи в Германия през февруари доведоха до отмяната на десетки полети на летище Мюнхен. Съобщени бяха и прекъсвания на летище ''Виена''.