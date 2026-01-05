Сподели close
Жена загина в сараевския квартал Гърбавица, след като бор, висок над 10 метра, падна върху нея заради натрупания сняг, предава BHRT.

Тя е починала от нараняванията си в Клиниката за спешна медицинска помощ.

Снеговалежите, паднали през последните 24 часа, причиниха огромни проблеми в цяла Босна и Херцеговина, най-вече в трафика, където са регистрирани голям брой пътнотранспортни произшествия, както и спиране на обществения транспорт.

Граждани се оплакаха от непочистени и непроходими пътища, както и от тротоари, покрити със сняг.