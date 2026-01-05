BHRT.
Тя е починала от нараняванията си в Клиниката за спешна медицинска помощ.
Снеговалежите, паднали през последните 24 часа, причиниха огромни проблеми в цяла Босна и Херцеговина, най-вече в трафика, където са регистрирани голям брой пътнотранспортни произшествия, както и спиране на обществения транспорт.
Граждани се оплакаха от непочистени и непроходими пътища, както и от тротоари, покрити със сняг.
Снежен ад: Жена загина, след като над 10-метров бор падна върху нея в Сараево
© BHRT/Инеса Латифович
