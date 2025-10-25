Сподели close
Специалният пратеник на папа Лъв XIV Клаудио Гуджероти е изразил надежда, че понтификът ще може да посети Беларус в бъдеще. Това съобщава агенция БелТА.

Гуджероти е пристигнал в Беларус за участие в мероприятията по повод 100-годишнината на Пинската епархия.

"Успокоява ме възможността да ви гледам в очите. Въпреки всички трудности и изпитания, вие винаги запазвате достойнството си. И това искам да споделя на папата. Също така да му предам всички ваши поздрави и молитви. Да се надяваме, че в бъдеще той също ще може да ви види лично и да види това, което видях аз, когато бях тук“, заявява специалният пратеник.

Епархията в Пинск е основана на 25 октомври 1925 г. Сега тя е една от четирите католически епархии в Беларус и обхваща територията на Брестска и Гомелска област, пише агенцията.

На 23 октомври папа Лъв XIV и крал Карл III на Великобритания проведоха съвместна молитва. Главата на римокатолическата църква и върховният управляващ на Англиканската църква за първи път от пет века се молиха заедно.