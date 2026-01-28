Специално разработена версия на ChatGPT влезе в класните стаи в Естония
Целта е да се насърчи творчеството и критичното мислене на учениците и да се облекчи работата на учителите. Как учениците ще бъдат подготвени за професиите на бъдещето ни показва една държавна гимназия в Талин.
Часове по немски в гимназията — подпомагани от изкуствен интелект. Става дума за образователната версия "Edu“ на ChatGPT, програмирана специално за обучение. Тя предлага функции, подходящи за училище, като персонализирано обучение. Но изкуственият интелект не е нещо ново за учениците тук.
"Използвам ChatGPT, за да си улесня задачите. Ако по математика не знам как да реша дадена задача, питам ChatGPT: "Можеш ли да ми го обясниш?“ Ако все още е твърде трудно, питам: "Можеш ли да ми го обясниш на ниво гимназия?“, казва ученичка, пише NOVA.
Естония е водеща в образованието с изкуствен интелект и е първата страна, която го въвежда на национално ниво. Един на всеки четирима естонци вече активно използва ChatGPT. Властите смятат, че това ще подготви по-младите поколения за професиите на бъдещето. Учителката по немски Кармен Кизел вижда потенциала на обучението с ИИ, но и неговите ограничения.
"Ако оставите ученикът да търси отговор на въпрос, ИИ просто ще му го даде. Задачите трябва да са внимателно подготвени, така че той да подпомага ученето, а не да го замества. Това означава повече предварителна работа за учителя. И ако си мислите, че самият изкуствен интелект предлага добри методи на преподаване — не е така. Учителят трябва много внимателно да обмисли как да структурира урока, така че ИИ действително да носи добавена стойност", обясни Кизел.
Много учители обаче все още нямат необходимите знания, за да използват ефективно изкуствен интелект в класната стая, казва образователният технолог Ема Лооре Синитам. Засега повечето го използват за планиране на уроци, а не за самото преподаване.
"Много от учителите в нашето училище казват: "Нямам идея какво да правя в час. Просто влизат в ChatGPT, искат план на урок, получават нещо оттам и така знаят откъде да започнат да изграждат урока си. По този начин наистина помага", смята Ема Лооре Синитам, която е образователен технолог.
Но изкуственият интелект може да прави повече от това да помага с подготовката. Той може да отговаря на базови въпроси — освобождавайки време за по-задълбочени дискусии в клас.
Според Синитам учениците трябва да се научат да се обучават сами и да носят отговорност за знанията си. С навлизането на изкуствения интелект в училищата дигиталната грамотност е по-важна от всякога. Учениците трябва да знаят как да проверяват фактите в отговорите на изкуствения интелект и как да защитават личните си данни.
"Миналата седмица ни казаха да не въвеждаме ценна лична информация там, но само малка част от нас го чуха — може би 30 до 50 души, а не цялото училище. Това е нещо, което трябва да се обсъжда повече", смята ученичка.
Според OpenAI разговорите и каченото съдържание в ChatGPT Edu не се използват за обучение на моделите им. Всичко е криптирано — съществена разлика спрямо безплатната версия.
