Центърът за посетители на летището в Манчестър беше потопен в хаос, след като десетки служители и минувачи бяха евакуирани заради евентуално изтичане на газ, предаде The Sun.

Видеозаписи от мястото на инцидента показват десетки хора, които панически бягат от сградите. По непотвърдена информация евакуацията е била заради потенциално изтичане на газ на летището.

Свидетел разказа пред Manchester Evening News: "В момента съм в Центъра за посетители на летище Манчестър, където дежурят пет пожарни коли, заедно със спасителни превозни средства, както и охрана на летището.“

"Доколкото ни е известно, всички сгради около Центъра за посетители са евакуирани. Уведомиха ни да се преместим на паркинга поради изтичане на газ.“