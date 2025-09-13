The Sun.
Видеозаписи от мястото на инцидента показват десетки хора, които панически бягат от сградите. По непотвърдена информация евакуацията е била заради потенциално изтичане на газ на летището.
Свидетел разказа пред Manchester Evening News: "В момента съм в Центъра за посетители на летище Манчестър, където дежурят пет пожарни коли, заедно със спасителни превозни средства, както и охрана на летището.“
"Доколкото ни е известно, всички сгради около Центъра за посетители са евакуирани. Уведомиха ни да се преместим на паркинга поради изтичане на газ.“
