eKathimerini.
Според доклада секторът ще се сблъска с няколко важни предизвикателства през следващите години. Едно от тях е постепенното заместване на бензина и дизела с електричеството за транспорт, поради навлизането на електрически превозни средства. Друг проблем ще представлява и въвеждането на новото европейско законодателство от 2027 г., което ще ограничи емисиите на парниковите газове.
Очаква се тези промени да доведат до по-високите цени на горивата за потребителите и до намаляването на търсенето на петролни продукти.
Според нов доклад: Продажбите на петрол растат, но печалбите намаляват
©
Още по темата
/
Президентът: България има интерес да използва в максимална степен възможностите си за пренос на природен газ към ЕС и нашия регион
03.10
Мартин Владимиров: България е на кръстопът в енергийната си политика и може да се превърне в ключов енергиен хъб
02.10
Христо Ковачки: Факти! Това е ядрото на системата, през зимата товарът достига 7500 - 8000 мегавата, ако извадим тецовете - системата се срива!
01.10
Вицепрезидентът: АЕЦ "Белене" се превърна в символ на разделения, лобирания и политизация на енергийната политика
30.09
Никола Газдов: Ние сме единствените, които не са изградили нито един ветропарк в последните 10 години
26.09
Вторият по големина вятърен парк в България произвежда зелена електроенергия в землището на Казанлък
14.08
Прогноза: От износител на електроенергия България е напът да покрива зимното си потребление с внос
30.07
Още от категорията
/
Захарова: "Коалицията на желаещите" все повече се фокусира върху икономическия натиск върху Русия
13:03
Kyiv Post: САЩ ще намалят контингента си в България, Унгария и Словакия до средата на декември
10:37
Дали важи и за Българя? Румъния официално потвърди съкращаването на военния контингент на САЩ в Европа
29.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Най-малко 34 души загинаха, след като ураганът "Мелиса" опустоши ...
14:34 / 30.10.2025
Арестуваха още петима за обира на Лувъра
10:07 / 30.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.