Euronews. Сумата представлява ръст от 5,2% спрямо 37 800 евро през 2023 г.
Ръстът отразява общото увеличение на заплатите в много държави членки, но данните също подчертават значителни различия между страните. Най-високите средни доходи са регистрирани в Люксембург (82 969 евро), следвана от Дания (71 565 евро) и Ирландия (61 051 евро). На другия край на скалата са България (15 387 евро), Гърция (17 954 евро) и Унгария (18 461 евро).
Германия и Франция се намират над средното за ЕС, с годишни доходи от 53 791 евро и 43 790 евро. Испания и Италия заемат 12-то и 13-то място с почти идентични средни заплати - 33 700 евро и 33 523 евро. Кипър е на 16-та позиция с 27 611 евро, а Португалия на 18-та с 24 818 евро. Полша се изкачва с една позиция спрямо 2023 г., заема 22-ро място със средна заплата от 21 246 евро.
Годишният индекс на заплатите се изчислява чрез комбинация от данни от националните сметки и Наблюдението на работната сила, като стойностите са коригирани спрямо доходите на непълно работно време. Данните се предават от страните членки според Европейската система от сметки 2010 (ESA 2010 TP).
Средната годишна заплата в ЕС надхвърли 39 800 евро, България изостава значително
© Euronews
Още от категорията
/
FT: След блокираната сделка с Gunvor, "Лукойл" може да бъде погълната от местния конкурент "Роснефт"
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
FT: След блокираната сделка с Gunvor, "Лукойл" може да бъде погъл...
13:00 / 12.11.2025
Русия обяви готовност да възобнови преговорите в Истанбул, чака о...
12:14 / 12.11.2025
Cengiz Holding и Socar не са се отказали да купят "Лукойл" Нефтох...
11:05 / 12.11.2025
Министерството на отбраната на Турция разкри самоличността на жер...
09:07 / 12.11.2025
Лавров: Русия ще проведе ядрени тестове, ако го направи друга ядр...
17:27 / 11.11.2025
Актуални теми
Х-Бозон
преди 17 мин.
А средната работна заплата в расия (по Россстат) е под 10хил. евро. Само луди хора без морал биха вярвали, че в неонацистката руска диктатура се живее добре.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.