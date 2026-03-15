Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред NBC News, че санкциите на САЩ срещу руския петрол ще бъдат възобновени веднага щом кризата в Близкия изток приключи.

Относно опасенията, че покачващите се цени на бензина в САЩ заради конфликта с Иран, могат да навредят на републиканците на предстоящите междинни избори, той каза: "Има толкова много нефт и газ – те са огромно много, но, знаете ли, доставките са малко сложни. Те ще бъдат отблокирани много скоро". 

Когато беше директно попитан дали цените на бензина могат да повлияят на междинните избори, Тръмп отговори: "Изобщо не се притеснявам. Единственото, което искам да направя, е да се уверя, че Иран никога повече няма да бъде побойник в Близкия изток."

Попитан за решението си временно да премахне някои санкции срещу руския петрол на фона на нарастващите световни цени, президентът обясни: "Искам светът да има петрол."

Съединените щати премахнаха санкциите върху руския петрол заради глобалното покачване на цените на петрола в резултат на войната между САЩ и Израел срещу Иран. От Службата за за контрол на чуждестранните активи (OFAC) разрешават суровината да бъде транспортирана и разтоварвана от танкерите, които я превозват, до 11 април тази година. В лиценза изрично се казва, че разрешението не се отнася за търговия с активи, собственост на Иран. 