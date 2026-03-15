Стана ясно кога санкциите на САЩ срещу руския петрол ще бъдат възобновени
Относно опасенията, че покачващите се цени на бензина в САЩ заради конфликта с Иран, могат да навредят на републиканците на предстоящите междинни избори, той каза: "Има толкова много нефт и газ – те са огромно много, но, знаете ли, доставките са малко сложни. Те ще бъдат отблокирани много скоро".
Когато беше директно попитан дали цените на бензина могат да повлияят на междинните избори, Тръмп отговори: "Изобщо не се притеснявам. Единственото, което искам да направя, е да се уверя, че Иран никога повече няма да бъде побойник в Близкия изток."
Попитан за решението си временно да премахне някои санкции срещу руския петрол на фона на нарастващите световни цени, президентът обясни: "Искам светът да има петрол."
Съединените щати премахнаха санкциите върху руския петрол заради глобалното покачване на цените на петрола в резултат на войната между САЩ и Израел срещу Иран. От Службата за за контрол на чуждестранните активи (OFAC) разрешават суровината да бъде транспортирана и разтоварвана от танкерите, които я превозват, до 11 април тази година. В лиценза изрично се казва, че разрешението не се отнася за търговия с активи, собственост на Иран.
ЕС санкционира 8 руски магистрати заради политически мотивирани присъди и лоши условия в затворите
23.02
Украйна атакува "инфантилния" президентът на ФИФА за това, че обмисля отмяна на санкциите срещу руските спортисти
03.02
Неочаквана стъпка: Администрацията на Тръмп спира санкциите срещу руски банки, свързани с ядрената енергетика
17.12
Медийният регулатор в САЩ предупреди телевизионните оператори заради отразяването на войната в Иран
08:55
Тръмп към Иран: Ако Техеран е заложил мини в Ормузкия проток, САЩ искат, те да бъдат премахнати незабавно
10.03
Напрежие на Балканите: Вучич се готви за атака от Хърватия, Албан...
22:25 / 14.03.2026
Посланикът на Израел в България: Иран се опитва да глобализира ко...
17:45 / 14.03.2026
Тръмп: Няколко държави ще изпратят военни кораби в Ормузкия прото...
16:46 / 14.03.2026
Актуални теми
RZ75
преди 2 ч. и 57 мин.
Кои са САЩ, че да налагат санкции на когото и да било? Това винаги ми е било изключително интересно? А кризата в Близкия Изток не е ли следствие на умиращата хегемония на световната валута-тапет долар? Това е основният проблем на американците сега - да не затънат още повече във времена, когато основните икономически играчи осъществяват стокообмен в техните си валути, а не преминават в долари, като по този начин съвсем изкуствено поддържат търсенето и съответно курса на долара...
