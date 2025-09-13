Силно земетресение разлюля гръцкия остров Крит към 11:44 часа местно време. По данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) трусът е бил с магнитуд 4.2 по скалата на Рихтер с дълбочина 12 км.Регистрирано е на около 119 км югозападно от Ираклион и на 56 км югоизточно от Палеохора. Няма данни за пострадали хора.