182 души са загиналите до момента в Ливан при мащабна вълна от израелски удари. Ранените са над 890 души, съобщи ливанското министерство на здравеопазването

Екипи на спешна помощ все още издирват оцелели под разрушените при израелските удари сгради в Бейрут.

Атаките се случиха, след като кабинетът на израелския премиер Бенямин Нетаняху отрече твърдението на Пакистан, който посредничи за споразумението между САЩ и Иран, че прекратяването на огъня обхваща конфликта в Ливан. Във Вашингтон, прессекретарят на президента на САЩ Доналд Тръмп, Каролайн Ливит, също заяви, че Ливан не е част от сделката.

"Хизбула", която не е поела отговорност за нито едно нападение от обявяването на сделката, заяви, че групировката има право да отговори и предупреди разселените семейства да изчакат официално обявяване на прекратяване на огъня, преди да се опитат да се върнат по домовете си

Ливанското здравно министерство съобщава, че досега в резултат на войната са убити над 1700 души, включително най-малко 130 деца. Не се уточнява дали става дума за бойци и цивилни сред жертвите. Израел твърди, че е убил около 1100 бойци на "Хизбула". Над 1,2 милиона души са били разселени. Села, намиращи се близо до границата, са разрушени, тъй като нахлуващите израелски войски се стремят да създадат това, което израелските власти наричат ​​буферна зона за сигурност, за да унищожат инфраструктурата на "Хизбула" и да изтласкат бойците ѝ. Това породи опасения, че някои райони може да бъдат окупирани дори след края на войната и че много жители може никога да не успеят да се върнат.