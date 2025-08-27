Xronos.
За първи път беше осигурена 30% отстъпка от цената на самолетните билети за новоназначени учители в началното и средното образование, назначени на 19.08.2025 г., за да пътуват до района си на назначение. По-конкретно, компанията SKY Express , в отговор на искане на ръководството на Министерството на образованието, вероизповеданията и спорта, предоставя 30% отстъпка от цената на самолетните билети на заинтересовано лице.
Офертата е валидна за новоназначени учители в началното и средното образование и важи за резервации на места до 15.09.2026 г. за полети от 27.08.2025 г. до 15.06.2026 г.
Условията за получаване на тази отстъпка са следните:
- Предоставянето на кодове за отстъпка е валидно изключително за новоназначени учители в началното и средното образование за учебната 2025-2026 година.
- Предоставя се 30% отстъпка от цената на билетите за вътрешни полети.
- Отстъпката важи за тарифата и не важи за билетните такси.
- Максимално разрешено използване на код за отстъпка до 2 пъти.
- В случай на неидентифициране на информацията в сертификата/удостоверението, авиокомпанията ще анулира резервацията.
- Отстъпката се активира чрез поставяне на персонализирания код за отстъпка в полето "купон за отстъпка“ при търсене на полет.
- Кодът за отстъпка ще бъде изпратен на имейл адреса, предоставен във формуляра за регистрация.
- Кодовете за отстъпка включват 30% отстъпка за резервация за 1 човек, за еднопосочни и/или двупосочни вътрешни полети.
- Валидно за 1 пътник на резервация.
- Задължително условие е въвеждането на кода за отстъпка от офертата в съответното поле при закупуване на билета, само през skyexpress.com.
- Не е приложимо в комбинация с други промоции.
- В търсенето на полети показаните цени вече включват офертата. Можете да видите подробно отстъпката в дясната колона ("Информация за полета“).
- В случай на промяна на билет, се начислява такса, пропорционална на тарифната категория. В случай на анулиране, сумата за билета не се възстановява.
- Кодовете за отстъпка са строго лични и не могат да се прехвърлят.
- В случай на нарушаване на условията и неправилно подаване на Държавен вестник, авиокомпанията има право да анулира резервацията.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.