Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
По-евтини самолетни билети от SKY Express в сътрудничество с Министерството на образованието за преместване на новоназначени учители в района им на стажуване, пише Xronos.

За първи път беше осигурена 30% отстъпка от цената на самолетните билети за новоназначени учители в началното и средното образование, назначени на 19.08.2025 г., за да пътуват до района си на назначение. По-конкретно,  компанията SKY Express  , в отговор на искане на ръководството на Министерството на образованието, вероизповеданията и спорта, предоставя  30%  отстъпка от цената на самолетните билети на заинтересовано лице.

Офертата е валидна за новоназначени учители в началното и средното образование и важи за резервации на места до 15.09.2026 г. за полети от 27.08.2025 г. до 15.06.2026 г.

 

Условията за получаване на тази отстъпка са следните:

- Предоставянето на кодове за отстъпка е валидно изключително за новоназначени учители в началното и средното образование за учебната 2025-2026 година.

 - Предоставя се 30% отстъпка от цената на билетите за вътрешни полети. 

 - Отстъпката важи за тарифата и не важи за билетните такси.

 - Максимално разрешено използване на код за отстъпка до 2 пъти.

 - В случай на неидентифициране на информацията в сертификата/удостоверението, авиокомпанията ще анулира резервацията.

 - Отстъпката се активира чрез поставяне на персонализирания код за отстъпка в полето "купон за отстъпка“ при търсене на полет.

 - Кодът за отстъпка ще бъде изпратен на имейл адреса, предоставен във формуляра за регистрация.

 - Кодовете за отстъпка включват 30% отстъпка за резервация за 1 човек, за еднопосочни и/или двупосочни вътрешни полети.

 - Валидно за 1 пътник на резервация.

 - Задължително условие е въвеждането на кода за отстъпка от офертата в съответното поле при закупуване на билета, само през skyexpress.com.

 - Не е приложимо в комбинация с други промоции.

 - В търсенето на полети показаните цени вече включват офертата. Можете да видите подробно отстъпката в дясната колона ("Информация за полета“).

 - В случай на промяна на билет, се начислява такса, пропорционална на тарифната категория. В случай на анулиране, сумата за билета не се възстановява.

 - Кодовете за отстъпка са строго лични и не могат да се прехвърлят.

 - В случай на нарушаване на условията и неправилно подаване на Държавен вестник, авиокомпанията има право да анулира резервацията.