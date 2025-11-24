The Telegraph.
Изданието уточнява, че това може да се случи в рамките на потенциално мирно споразумение по отношение на Украйна. Участниците в преговорите споделят, че една от точките в предложения пакет е възстановяването на присъствието на Русия в Г-8. Трябва да се отбележи, че Русия бе изключена от тази формула през 2017 г. след анексирането на Крим.
В материала се отбелязва, че това предложение е част от по-широк списък от отстъпки, съставен от европейските лидери в отговор на американско-руския план за уреждане на войната в Украйна, който бе обявен тази седмица.
Следва да се отбележи, че в документа, върху който са работили лидерите на Европа и представители на Великобритания, се споменава и възможността за "постепенна реинтеграция на Русия в световната икономика“. По-специално, връщането на страната в Г-8 е посочено като един от възможните елементи на този процес.
Страните от ЕС предлагат Русия да се върне в Г-8
