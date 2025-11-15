Страните с най-мощните армии в света - Къде се класира България
©
Докато САЩ и Русия продължават да разполагат с едни от най-модерните оръжейни системи, други страни се затрудняват да се адаптират, било поради ограничени ресурси, било поради малкия размер на въоръжените си сили. Пренаселените страни като Китай и Индия разполагат с мощни човешки ресурси, докато други – като Исландия и Коста Рика – са избрали да не поддържат армия, като се застъпват за мирна стратегия.
Класацията на военната мощ за 2025 г. на Global Firepower оценява 145 държави въз основа на 60 показателя, включително персонал, оборудване, финансови данни и природни ресурси.
Класацията, въпреки ограниченията си, дава индикативна представа за световните военни баланси в епоха на технологични промени.
Съвсем очаквоно сред най-силните армии се нареждат САЩ (първо място с PwrIndx от 0,0744) и Русия (на второ място с PwrIndx от 0,0788), те са последвани от Китай, Индия и Южна Корея. За 2025 г. България заема едва 62-ро място от 145
страни, включени в годишния преглед на GFP. След нас се нареждат Сърбия, Сирия и Еквадор. Само за сравнение - през 2023 година страната ни е заемала 59-то място.
Още по темата
/
"Изпъкнали вени и необичайни движения на пръстите": Появиха се нови спекулации около здравето на Путин
11.11
Forbes: Завръщането на кремлинологията или защо Лавров рискува да се превърне в изкупителната жертва на Путин
11.11
"Проект": Шуробаджанащината не е чужда и на Путин, руският президент е назначил над 20 свои роднини на държавни постове
06.11
Медведев: Половин трилион евро - Колкото повече Западът харчи за Киев, толкова повече земи ще си върне Русия
03.11
Още от категорията
/
FT: След блокираната сделка с Gunvor, "Лукойл" може да бъде погълната от местния конкурент "Роснефт"
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Великобритания направи изключение от санкциите за българските дру...
16:03 / 14.11.2025
Румънският премиер: Национализацията на "Лукойл" ще бъде последна...
12:48 / 14.11.2025
Русия удари Киев, чуват се експлозии!
08:27 / 14.11.2025
"Карлайл" проучва възможностите за закупуване на чуждестранните а...
22:18 / 13.11.2025
Фон дер Лайен: ЕС ще предостави нов голям транш за Украйна
11:59 / 13.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.