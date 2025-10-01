Сцени на ужас се разиграха в сряда сутринта в северната част на Мюнхен, където са регистрирани експлозии и стрелба, което предизвика голяма мобилизация на полицията, пожарната и специалните части.Според първоначалната информация наедин мъж е бил открит мъртъв, а поне още един човек е бил ранен. Подозира се, че извършителят е заложил експлозиви в родния си дом, подпалил го е и след това се е самоубил.Инцидентът е станал на Лерхенауер Щрасе, като властите са блокирали голяма част от района. От ранна сутрин гъст стълб дим е бил видим от километри. Жителите са били информирани да избягват мястото, а движението е преустановено.Полицейският директор Томас Шелсхорн увери, че "няма опасност за населението“ и че инцидентът "няма връзка с Октоберфест“. Специалисти по взривни вещества разследват къщата, а полицията продължава да събира данни за обстоятелствата около трагедията.В своето съобщение полицията съобщава, че ще има проблеми с движението поради операциите, а едно училище в района ще остане затворено.