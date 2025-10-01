ЗАРЕЖДАНЕ...
Стрелба и експлозии в Мюнхен, един загинал и един ранен
©
Според първоначалната информация на Bild, един мъж е бил открит мъртъв, а поне още един човек е бил ранен. Подозира се, че извършителят е заложил експлозиви в родния си дом, подпалил го е и след това се е самоубил.
Инцидентът е станал на Лерхенауер Щрасе, като властите са блокирали голяма част от района. От ранна сутрин гъст стълб дим е бил видим от километри. Жителите са били информирани да избягват мястото, а движението е преустановено.
Полицейският директор Томас Шелсхорн увери, че "няма опасност за населението“ и че инцидентът "няма връзка с Октоберфест“. Специалисти по взривни вещества разследват къщата, а полицията продължава да събира данни за обстоятелствата около трагедията.
В своето съобщение полицията съобщава, че ще има проблеми с движението поради операциите, а едно училище в района ще остане затворено.
Още по темата
/
Шест деца починаха в интензивното отделение на румънска болница след смъртоносна бактерия. Започнато е епидемиологично разследване
26.09
Още от категорията
/
Медведев за ядрените подводници на Тръмп: Трудно е да се намери черна котка в тъмна стая, особено ако я няма там
12:13
Скандал със слънцезащитни продукти разтърсва Австралия – 18 продукта вече са изтеглени от пазара
12:10
Броят на загинали след мощния трус във Филипините се увеличи, а спасителите се борят да намерят оцелели под развалините
11:05
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Най-малко петима са загинали след силното земетресение, което раз...
22:54 / 30.09.2025
Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си? Водиш четири години в...
22:52 / 30.09.2025
Доживотна присъда за двама българи убили лекар в Крим
17:03 / 30.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.