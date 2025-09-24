Най-малко трима души са ранени при стрелба в регионалния офис на Американската имиграционна и митническа служба (ICE) в Далас, съобщава временно изпълняващият длъжността директор на ICE Тод Лайонс, предава"Предварителната информация сочи, че вероятно става дума за снайперист“, заявява Лайонс. "В момента имаме трима ранени. Не сме сигурни за състоянието им. Те са откарани в болница.“ Заподозреният е мъртъв след самонанесена огнестрелна рана, съобщава министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем.Подробности за това кои са ранените в офиса на ICE не са известни, включително дали са служители на ICE.