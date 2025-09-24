ЗАРЕЖДАНЕ...
Стрелба в сградата на имиграционната служба в Далас
"Предварителната информация сочи, че вероятно става дума за снайперист“, заявява Лайонс. "В момента имаме трима ранени. Не сме сигурни за състоянието им. Те са откарани в болница.“ Заподозреният е мъртъв след самонанесена огнестрелна рана, съобщава министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем.
Подробности за това кои са ранените в офиса на ICE не са известни, включително дали са служители на ICE.
