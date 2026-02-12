BBC .
Стрелбата в отдалеченото селище Тъмблър Ридж, в провинция Британска Колумбия отне живота на 9 души и рани най-малко 25 други. Двама от пострадалите са транспортирани по хеликоптер до болницата в критично състояние.
Заместник-комисарят Дуейн Макдоналд от Кралската канадска конна полиция заяви, че органите на реда многократно са посещавали семейния дом на Странг през последните години заради сигнали, свързани с психичното състояние на заподозряният.
По данни на разследването, Странг първо е убила 39-годишната си майка и 11-годишния си доведен брат в семейното жилище. След това се е отправила към училището, където е застреляла 39-годишна учителка, три 12-годишни ученички и двама ученици – на 12 и 13 години.
Стрелбата във вторник е най-смъртоносната в Канада от 2020 г. насам, когато въоръжен мъж в Нова Скотия застреля 13 души и запали пожари, при които загинаха още девет.
Друга голяма атака се случи през 1989 г. в École Polytechnique в Монреал, където нападател уби 14 жени в мотивирана от омраза атака срещу феминизма.
Стрелецът, убил деветима в училище в Канада, е трансджендър
