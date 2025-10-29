"Мелиса" връхлетя крайбрежието на Куба, съобщава Националният център за наблюдение на ураганите (на САЩ."Изключително опасният ураган "Мелиса" се стовари върху южното крайбрежие на източната част на Куба", се посочва в съобщението на NHC.Според сателитни и радиолокационни данни ураганът е връхлетял провинция Сантяго-де-Куба. Максималната скорост на вятъра е била около 195 километра в час.Метеоролозите съобщиха, че ураганът "Мелиса", който по-рано отслабна до трета категория по скалата на Сафир-Симпсън, отново се засили до четвърта категория при приближаването си към Куба.