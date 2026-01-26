Съветът на ЕС одобри забрана за внос на руски газ, считано от 2027 г.
©
Забраната ще започне да се прилага шест седмици след влизането в сила на регламента. Съществуващите договори ще имат преходен период. Този поетапен подход ще ограничи въздействието върху цените и пазарите.
Пълна забрана ще влезе в сила за вноса на втечнен природен газ (LNG) от началото на 2027 г., а за вноса на газ от тръбопроводи - от есента на 2027 г.
Преди да разрешат внос на газ в Съюза, страните от ЕС ще проверят страната, в която е произведен газът.
Неспазването на новите правила може да доведе до максимални санкции от най-малко 2,5 милиона евро за физически лица и най-малко 40 милиона евро за компании, най-малко 3,5% от общия годишен оборот на компанията в световен мащаб или 300% от прогнозния оборот от транзакции.
До 1 март 2026 г. страните от ЕС трябва да подготвят национални планове за диверсификация на доставките на газ и да идентифицират потенциалните предизвикателства при заместването на руския газ. За тази цел компаниите ще бъдат задължени да уведомят властите и Комисията за всички останали договори за руски газ. Държавите от ЕС, които все още внасят руски петрол, също ще трябва да представят планове за диверсификация.
Още по темата
/
Изпълнителният директор на БЕХ за търсенето на нефт и газ в Черно море: Това е неизменен опит!
22.01
Още от категорията
/
Венцислав Върбанов: Проблемът не е в споразумението с Меркосур, а в модела и структурирането на земеделието при нас
13:16
Италия отзова посланика си в Швейцария след освобождаването на заподозрения за пожара в бара в Кран-Монтана
24.01
Опозицията в РСМ: Мицкоски започна спорове със съседите ни поради вътрешна кампания и постави страната в дипломатическа изолация
24.01
Български дипломат за Съвета за мир: Газа някак отпадна, Съветът изглежда ориентиран към решаването и на други конфликти
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Wizz Air UK поиска разрешение, за да започне полети до САЩ
19:43 / 25.01.2026
Голяма верига от хотели затваря половината от обектите си
17:47 / 25.01.2026
Тръмп сподели някои подробности за "тайното оръжие", с което САЩ ...
22:41 / 24.01.2026
Опозицията в РСМ: Мицкоски започна спорове със съседите ни поради...
17:40 / 24.01.2026
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 45
12:01 / 23.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.