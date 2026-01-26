Днес 27-те държави членки на ЕС официално приеха регламента за постепенно спиране на руския внос в ЕС както на газ по тръбопроводи, така и на втечнен природен газ (LNG).Забраната ще започне да се прилага шест седмици след влизането в сила на регламента. Съществуващите договори ще имат преходен период. Този поетапен подход ще ограничи въздействието върху цените и пазарите.Преди да разрешат внос на газ в Съюза, страните от ЕС ще проверят страната, в която е произведен газът.Неспазването на новите правила може да доведе до максимални санкции от най-малко 2,5 милиона евро за физически лица и най-малко 40 милиона евро за компании, най-малко 3,5% от общия годишен оборот на компанията в световен мащаб или 300% от прогнозния оборот от транзакции.До 1 март 2026 г. страните от ЕС трябва да подготвят национални планове за диверсификация на доставките на газ и да идентифицират потенциалните предизвикателства при заместването на руския газ. За тази цел компаниите ще бъдат задължени да уведомят властите и Комисията за всички останали договори за руски газ. Държавите от ЕС, които все още внасят руски петрол, също ще трябва да представят планове за диверсификация.