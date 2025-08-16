Ако трябва с една дума да опишем икономическия наратив за България през последните десетилетия, то "догонване“ е може би най-добрият избор. Според редица релевантни индикатори, страната скъсява дистанцията с най-развитите икономики в света и по-конкретно с тези от Европейския съюз, които са типичната база за сравнение. В процеса на догонване неминуемо се прекрачват и определени символични предели – например преди година стана ясно, че Световната банка вече определя България като страна с висок доход, според данните за брутния национален доход на човек за 2023 година. Това се казва в анализ, изготвен от Теодор Недев от ИПИ, цитиран от "Фокус".Както обърнахме внимание тогава, страната ни премина този праг с много малко – около 500 долара над границата от 14 005 долара БНД на човек. Същевременно в историята на тази класификация има много примери за страни, които са се качили до по-горно ниво и след това са паднали надолу поради икономически кризи или слаб растеж, изоставащ от световния ръст на цените. Именно това се случва с България в началото на прехода. През 1989 г. страната за кратко попада в групата на страни със средно-висок доход (степен под нивото днес), но през следващата година изпада в категорията на средно-ниските доходи и се връща отново в по-горния клас едва през 2004 година. Новите данни за 2024 г. показват, че засега този сценарий е избегнат – българският БНД/човек се покачва до 15 320 долара през 2024 г., а прагът за класификацията за висок доход се понижава леко до 13 935 долара, като това се дължи на силния долар през изминалата година.Новите данни показват, че България вече заема по-комфортно място в категорията "висок доход“, с дистанция от над 1000 долара от долния праг, макар че в световен мащаб си поделя последното място в този клас с Руската федерация./виж галерията/. Ако сравняваме със страни от и около региона, се намираме след Румъния и преди Турция, на по около 2000 долара БНД/човек от всяка. Всъщност Турция е само със 785 долара под границата за страни с висок доход и вероятно също ще влезе в категорията в близките години.Естествено има и други индикатори, подходящи за сравняване на материалното благосъстояние на страните. Далеч по-популярният показател е брутният вътрешен продукт, който за разлика от БНД измерва стойността на произведеното на територията на България, а не просто от български граждани или фирми (където и да е по света). В контекста на догонването на страните от ЕС, е популярно да се цитира по-конкретно реален БВП на човек по паритет на покупателната способност, за да се отчетат разликите в ценовите равнища между страните членки. Тук страната ни се намира на 66% от средноевропейското равнище – най-ниското в ЕС, но и същевременно най-високото за България в новата ни история. Между другото, това е и повече от нивото на конвергенция на Латвия и Естония в годините преди да влязат в Еврозоната, които са били на съответно 60% и 65% от средноевропейското равнище.И макар да сме свикнали България да е най-назад спрямо страните в ЕС в обичайните индикатори за богатство, има и такива, при които това не е така. По-рано през лятото в медийното пространство се завъртя новината, че Унгария е вече "най-бедната страна в ЕС“, което може би е объркало на пръв поглед по-песимистично настроените български читатели. Всъщност става въпрос за индикатора фактическо индивидуално потребление (ФИП) на човек от населението, който мери стойността на стоките и услугите, действително потребени от домакинствата. С отчитане на стандарта на покупателната способност, ФИП на човек наистина е най-нисък в Унгария за 2024 г. – 72% от средноевропейското равнище – следвано от България и Естония с по 74% от средното за ЕС. Всъщност за първи път от 2006 година насам страната ни не е с най-ниското фактическо индивидуално потребление в ЕС, а резултатът от 74% от средноевропейското ниво също е рекордно висок и маркира устойчиво възходяща тенденция и по този показател.Забогатяването и икономическата конвергенция са плавни процеси, които могат да се обрисуват с множество индикатори. Те също нямат финална права и дори след постижения като класификацията като богата страна според Световната банка, напред стоят други цели – например да изпреварим някоя страна или да достигнем средноевропейското равнище по който и да е от индикаторите за сравнение на благосъстоянието на държавите. И макар че едва ли някога ще стигнем до момент, в който всички да се събудим и да се усетим жители на богата страна, данните видимо показват, че България догонва, а примерите за това вероятно ще са още по-чести за напред.