Той ще продължи до 23 януари. Тази година в него ще участват 3000 души от 130 държави, включително приблизително 400 високопоставени служители и политически лидери. Във форума ще участват 65 държавни и правителствени глави, 55 министри на икономиката и финансите, 33 министри на външните работи, 34 министри на търговията и промишлеността, 11 управители на централни банки, както и представители на бизнеса, неправителствените организации и академичните среди.
Според политически анализатори, европейските представители, присъстващи на срещата, възнамеряват да обсъдят ситуацията около Гренландия директно с американския президент Доналд Тръмп и неговия екип през следващите дни, на фона на острите изявления на президента на САЩ спрямо острова.
По-рано американският президебт заплаши да наложи тарифи на осем европейски държави, които подкрепиха Гренландия и символично изпратиха войските си там. Сега европейските съветници по националната сигурност и висши служители на ЕС планират да използват Давос за задкулисни контакти с Тръмп или неговото обкръжение, за да намалят напрежението и да избегнат ескалация.
Резултатите от преговорите в Давос биха могли да формират основата за дискусии на предстоящата среща на върха на ЕС в Брюксел, очаквана тази седмица. В момента Брюксел обмисля няколко варианта за отговор на Вашингтон, от дипломатически натиск до сурови икономически мерки.
Възможните стъпки включват въвеждането на ответни тарифи на обща стойност до 93 милиарда евро, договорени миналата година, но временно замразени с надеждата за нормализиране на отношенията със Съединените щати. Списъкът със стоки може да включва мотоциклети, автомобили, птици, соя и дънки. Най-радикалният вариант е така наречената "търговска базука“: ограничения върху инвестициите, услугите и дейността на американски компании, включително дигитални гиганти.
Очаква се по време на срещите да се обсъдят още въпросите за войната в Украйна, трансатлантическите отношения, глобалната икономическа сигурност, технологичната трансформация, изкуствения интелект и устойчивото развитие.
Сред участниците в EEF са президентът на САЩ Доналд Тръмп, китайският вицепремиер Хе Лифенг, френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, палестинският премиер Мохамед Мустафа, сирийският президент Ахмед ал-Шараа, испанският премиер Педро Санчес и аржентинският президент Хавиер Милър.
Делегацията на САЩ ще включва държавния секретар Марко Рубио, министъра на финансите Скот Бесент, министъра на търговията Хауърд Лутник и търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър.
За срещата на върха в Давос са въведени засилени мерки за сигурност.
Световният икономически форум е основан през 1971 г. Той остава едно от ключовите места в света за срещи между лидери от политиката, бизнеса и международните институции – и тази година той отново се превръща в място за голямата геополитическа игра.
Световният икономически форум започна в Давос
