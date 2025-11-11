Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
В югозападната китайска провинция Съчуан мост се срути частично заради свлачище. Това съобщи Централната телевизия на Китай.

Според медиите, в понеделник на един от участъците на магистралата в градския окръг Баркам, провинция Съчуан, близо до планинския масив до моста, е настъпило свлачище. Местните власти оперативно са взели мерки за организиране и регулиране на движението по този участък от пътя. На 11 ноември поради засилване на свлачището е настъпило срутване на пътната настилка и входа на моста на този участък. В резултат на инцидента никой не е пострадал.