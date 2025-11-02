Tanjug.
"Спряхме операциите по търсене и спасяване за днес. Смъртта на 21 души е потвърдена, а повече от 30 все още са в неизвестност. 25 души бяха сериозно ранени при свлачището и бяха откарани до Елдорет с хеликоптер", каза той.
Повече от 1000 домове бяха разрушени от калните свлачища в хълмистия район на Чесонгох в окръг Елгейо Мараквет, в западна Кения.
Свлачище уби най-малко 21 души в Кения
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Френските разузнавателни служби: Българите, осквернили мемориала на "Холокоста", са част от руска кампания
31.10
Захарова: "Коалицията на желаещите" все повече се фокусира върху икономическия натиск върху Русия
31.10
Kyiv Post: САЩ ще намалят контингента си в България, Унгария и Словакия до средата на декември
31.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Шефката на ЕЦБ с напомняне към България
18:38 / 01.11.2025
Масова стрелба на Крит, има най-малко трима загинали
15:31 / 01.11.2025
Дронове блокираха берлинското летище
09:13 / 01.11.2025
BBC: Защо все повече чужденци избират да учат медицина в България...
18:29 / 31.10.2025
Заради ниското ниво на реката: Круизен кораб заседна в Дунав
13:51 / 31.10.2025
Почти 50 души станаха жертви на урагана "Мелиса" в страните от Ка...
11:02 / 31.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.