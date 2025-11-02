Сподели close
Най-малко 21 души са загинали и 30 са изчезнали след свлачище в западна Кения, което започна след проливни дъждове, съобщи вътрешният министър на страната, пише Tanjug. 

"Спряхме операциите по търсене и спасяване за днес. Смъртта на 21 души е потвърдена, а повече от 30 все още са в неизвестност. 25 души бяха сериозно ранени при свлачището и бяха откарани до Елдорет с хеликоптер", каза той.

Повече от 1000 домове бяха разрушени от калните свлачища в хълмистия район на Чесонгох в окръг Елгейо Мараквет, в западна Кения.