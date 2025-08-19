ЗАРЕЖДАНЕ...
ТАСС: Тръмп обяви, че връщането на Крим в Украйна е невъзможно
Президентът на САЩ Доналд Тръмп подчертава, че нито връщането на Крим на Украйна е възможно, нито и присъединяването на Киев към НАТО.
"И двете неща са невъзможни“, заяви той в интервю за Fox News.
Думите на американският президент за отрезвяващи, вземайки се предвид ''задушевната атмосфера'' при преговорите със Зеленски и европейските лидери вчера, 18 август, в Белия дом.
Там страните постигнаха съгласие по ключови теми. Сред тях са поемането на гаранции за сигурност на Украйна от САЩ и планирането на бъдеща среща между Зеленски и Путин.
