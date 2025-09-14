TMZ.
Медията се позовава се на говорителя на шерифа на окръг Юта, сержант Реймънд Ормонд.
"В момента Тайлър се намира в охраняем блок под специално наблюдение, докато се изяснява дали представлява опасност за себе си или за другите, а психиатрите оценяват дали е склонен към самоубийство“, съобщава порталът.
Според източници в правоохранителните органи, по-рано Робинсън е казал на баща си, че по-скоро предпочита да умре в резултат на самоубийство, отколкото да се предаде на полицията, добавя порталът.
