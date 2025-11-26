Тодор Тагарев по повод обявения план за мир в нападнатата от Русия държава.
Допълни, че според него този план е по-скоро икономически.
"Предвижда много инвестиционни фондове, кой ще ги управлява и т.н."
"Русия даваше сигнали, че не е много съгласна с този план от 28 точки", разкри той.
И смята: "Ако падне Украйна - ние сме следващите".
"Радев постоянно призовава украинците да вдигнат белия флаг - защото Русия била победила без да е победила. Той казва на Зеленски - вдигайте белия флаг. Какво ще стане, ако имаме аналогичен случай в България - не ми се мисли".
Президентът намеква, че Русия е победител - нямаме победители все още, допълни Тодор Тагарев.
"От пика на руската инвазия през пролетта на 2022 година досега руската армия е успяла да превземе още толкова украинска земя, колкото е Бургаска област. За този "успех" тя е дала над 1 000 000 убити и ранени руски войници", коментира бившият военен министър.
Гей браковете, сключени в държава членка на ЕС, вече ще се призна...
22:56 / 25.11.2025
22:56 / 25.11.2025
Европа разписа нови правила за детските играчки
16:01 / 25.11.2025
16:11 / 25.11.2025
Европа разписа нови правила за детските играчки
16:01 / 25.11.2025
Българска следа в мащабна "Фабрика за бебета" в Гърция
14:03 / 25.11.2025
Тревога по Дунавската граница: Румъния вдигна изтребители заради ...
10:23 / 25.11.2025
Най-малко 9 деца са убити при пакистански удар в Афганистан
10:23 / 25.11.2025
Митко
преди 2 ч. и 10 мин.
Тагарев, ти сега ли го разбра? Да си мислил предварително както трябва и за това сега говори в единствено число. Някой да те е карал да се бъркаш там където не ти е работата? Ти само където не обяви война на Русия с малоумните си приказки и "действия"..................
Карма
преди 2 ч. и 21 мин.
Абе Тагаренко,не знаех ,че бургаска област е 108 651 кв км.!Толкова според данните на Дойче веле е завзетата територия от 2022 до 2025 год.Лъжеш с лекотата с която дишаш,доказан боклук!
baikiro
преди 2 ч. и 31 мин.
ако падне режима там ..да , вие сте следващите правилно !
Deus Vult
преди 2 ч. и 48 мин.
Как по-точно ние сме следвашите? Който му се връзва на приказките на тоя боклук, е тъп, като термус.
valen
преди 3 ч. и 22 мин.
Заминавай на фронта! Там ще ги разгромиш рамките. Малоумник!
mannoli
преди 3 ч. и 29 мин.
Ще падне майка ти! Безродник недоклатен! Ти ще си от първите потеглящи към Байкал! Амин!
Аре бежи
преди 3 ч. и 42 мин.
Прав си, Магарев, падне ли Украйна вие сте следващи - ти и шайката крадливи псевдоукроподдръжници, либерасти и платени политпроститутки! И в България и в ЕС, затова треперите като мишки, когато чичо ви Дончо даде някакво предложение или ултиматум! Пари ви под опашките, защото не само притока на кеш ще спре, не само властта няма да я има, но и отговорност ще ви се потърси и тогава...жална ви мама! Трепери, гнидо!
alx
преди 3 ч. и 44 мин.
Ех, ама как ще станете първи русофили тогава, чак ми се приисква да стане. Да ви видя всичките върли укрофили, как се пребоядисвате за една нощ.
