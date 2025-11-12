Reuters.
В повечето южни райони на острова бяха затворени предприятия и училища, пострадали са 51 души.
Телевизионни кадри показаха силни наводнения в някои райони, предимно в източния окръг Илан. Водата е достигнала нивото на планините и войници са започнали спасителни операции.
"Фунг-уонг" е 21-вият тайфун, който удари нацията в Югоизточна Азия тази година, във време, в което много жители все още се опитват да възстановят щетите от предходни природни бедствия.
"Фокус" припомня, че "Фунг-уонг" застигна Филипините дни след като тайфунът "Калмаеги" връхлетя същия регион, оставяйки десетки хиляди хора в безизходица. Той причини гибелта на 204 филипинци, преди да удари Виетнам, където също взе жертви и унищожи стотици рибарски лодки и ферми.
Тайфунът "Фунг-уонг" донесе рекордни дъждове и наводнения в Тайван, хиляди са евакуирани
©
Още по темата
/
Наводнения в Гърция заради проливните дъждове: Жителите описват количеството вода като "безпрецедентно"
11.11
Още от категорията
/
"Изпъкнали вени и необичайни движения на пръстите": Появиха се нови спекулации около здравето на Путин
11.11
Forbes: Завръщането на кремлинологията или защо Лавров рискува да се превърне в изкупителната жертва на Путин
11.11
Цените на петрола падат на фона на санкциите на САЩ срещу руските гиганти "Роснефт" и "Лукойл"
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Лавров: Русия ще проведе ядрени тестове, ако го направи друга ядр...
17:27 / 11.11.2025
Турски военен самолет с 20 души на борда се разби на границата ме...
17:07 / 11.11.2025
Турската прокуратура поиска над 2000 години затвор за арестувания...
15:33 / 11.11.2025
Арестуваха германец за управление на платформа за поръчкови убийс...
15:15 / 11.11.2025
В Белгия се създаде крайнодясна партия на името на Доналд Тръмп
13:40 / 11.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.