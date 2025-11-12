Сподели close
Тайван евакуира над 8300 души в навечерието на пристигането в сряда на значително отслабелия тайфун "Фунг-уонг“, който донесе рекордни дъждове на планинското източно крайбрежие и предизвика наводнения, достигнали на места нивото на планините, пише Reuters.

В повечето южни райони на острова бяха затворени предприятия и училища, пострадали са 51 души.

Телевизионни кадри показаха силни наводнения в някои райони, предимно в  източния окръг Илан. Водата е достигнала нивото на планините и войници са започнали спасителни операции.

"Фунг-уонг" е 21-вият тайфун, който удари нацията в Югоизточна Азия тази година, във време, в което много жители все още се опитват да възстановят щетите от предходни природни бедствия.

"Фокус" припомня, че "Фунг-уонг" застигна Филипините дни след като тайфунът "Калмаеги" връхлетя същия регион, оставяйки десетки хиляди хора в безизходица. Той причини гибелта на 204 филипинци, преди да удари Виетнам, където също взе жертви и унищожи стотици рибарски лодки и ферми.