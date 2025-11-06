FBC News.
Други 127 души все още са в неизвестност. Това съобщи агенцията за бедствия днес, подчертавайки, че бурята се движи към Виетнам.
Във виетнамската провинция Гия Лай се очаква близо 350 000 души да бъдат евакуирани.
"Фокус" припомня, че над 200 000 души бяха евакуирани във Филипините преди удара на тайфуна във вторник.
"Предизвикателството сега е разчистването на отломките. Те трябва да бъдат разчистени незабавно, не само за да се отчетат изчезналите, които може да са сред отломките, но и за да се даде възможност на операциите за оказване на помощ да продължат", каза Рафи Алехандро, висш служител на гражданската защита.
Тайфунът "Калмаеги" взе над 114 жертви във Филипините
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Белгия свиква спешно заседание на Съвета за сигурност, след като дронове нарушиха въздушното пространство на страната
05.11
Любчо Нешков: По време на предизборната си кампания Мицкоски променяше устройството на България
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Руски медии: САЩ извършиха тест на ракета Minuteman III, способна...
17:02 / 05.11.2025
Еврокомисията удържа на България 215 млн. евро от второто плащане...
13:50 / 05.11.2025
Белгия свиква спешно заседание на Съвета за сигурност, след като ...
10:39 / 05.11.2025
Зохран Мамдани спечели кметските избори в Ню Йорк
08:34 / 05.11.2025
Най-малко седем души загинаха след самолетна катастрофа в САЩ
08:41 / 05.11.2025
Затвориха летището в Брюксел заради дрон
22:53 / 04.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.