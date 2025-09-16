Sky news.
Твърди се, че Робинсън също така е наредил на съквартиранта си да изтрие "уличаващи текстове" за убийството и да "мълчи", ако бъде разпитан от полицията.
Грей каза, че възнамерява да поиска смъртно наказание. Робинсън е задържан без гаранция.
"Фокус" припомня, че Кърк, който бе сътрудник на президента Тръмп, беше смъртоносно прострелян на 10 септември по време на политически дебати в щата Юта. По-късно, той, почина от раните си в болницата. Два дни след убийството му, бяха разпространени и снимки на предполагаемия стрелец, по-късно идентифициран като 22-годишният Тайлър Робинсън.
