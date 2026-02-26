Полските власти са разкрили тайни тунели на границата с Беларус, чрез които в Европа се изпращат нелегални мигранти, пише. За миналата година са били открити четири такива съоръжения, като за строителството им били използвани експерти от Близкия Изток, допълва изданието.Един от големите тунели е бил открит близо до село Наревка в Източна Полша, като през него са преминали 180 нелегални мигранти, главно от Афганистан и Пакистан. Повечето от тях били арестувани от полските власти при излизането им от съоръжението.Tунелът бил с височина метър и половина, а входът от беларуска страна бил скрит в гора. Общата дължина на съоръжението била около 60 метра.Начина на изграждане на тунела напомня на съоръженията на Хамас в Газа, или в Ливан, отбелязва The Telegraph.