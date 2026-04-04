Иранските въоръжени сили и правителство разрешиха на търговски кораби, превозващи хуманитарна помощ и стоки от първа необходимост, да преминават през Ормузкия проток, съобщи информационна агенция Tasnim.
Според агенцията съответната заповед е изпратена от изпълняващия длъжността заместник-министър на земеделието Хуман Фатхи до Организацията за пристанища и морско дело на Ислямската република. В документа се посочва, че разрешението се отнася за кораби, пътуващи към ирански пристанища или вече намиращи се в Оманския залив.
''В изпълнение на съгласието и заповедта на правителството на Ислямска република Иран и като се вземе предвид готовността на въоръжените сили на страната, въз основа на предоставеното разрешение за преминаване на плавателни съдове, превозващи стоки от първа необходимост (включително стратегически храни и лекарства) през Ормузкия проток, се обявява следното:
Преминаването на плавателни съдове, пътуващи към ирански пристанища или преминаващи през тази зона като част от своите операции, е разрешено при спазване на установените процедури и протоколи. Необходимите инструкции за преминаването на такива плавателни съдове се изпълняват.
Молим Ви да предоставите списък на плавателните съдове, готови да преминат през Ормузкия проток, за координация''.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.