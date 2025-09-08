ЗАРЕЖДАНЕ...
Терористична атака в Йерусалим
За това предадоха световните агенции.
По първоначални данни става дума за терористична атака.
Стрелбата е станала на една от основните магистрали малко след сутрешния час пик.
Според израелската полиция най-малко двама въоръжени нападатели са открили огън, а по-късно са били неутрализирани.
