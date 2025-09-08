Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Стрелба на входа на Йерусалим взе четири жертви и рани близо 15 души, като 6 от тях са в критично състояние.

За това предадоха световните агенции.

По първоначални данни става дума за терористична атака.

Стрелбата е станала на една от основните магистрали малко след сутрешния час пик.

Според израелската полиция най-малко двама въоръжени нападатели са открили огън, а по-късно са били неутрализирани.